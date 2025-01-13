За убийство и организацию нарколаборатории осудили двух актюбинцев
Сегодня, 15:13
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Сегодня, 15:13Сегодня, 15:13
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Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области двое жителей региона осуждены к 19 годам лишения свободы за убийство и организацию нарколаборатории на территории г.Актобе, передаёт BaigeNews.kz.
Они с целью избежания уголовной ответственности за незаконный сбыт психотропных веществ, совершают убийство местного жителя (связующее звено между ними и свидетелем). При координации прокуратуры уголовное дело было расследовано и в кратчайшие сроки направлено в суд. Вина осужденных в совершении им указанного преступления полностью доказана совокупностью доказательств, которые всесторонне и полно исследованы в суде.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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