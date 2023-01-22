За убийство домашней собаки накажут сотрудника ветслужбы в Аксу

Фото: instagram/ti.pavlo

На беспредел бригады по отстрелу бродячих собак пожаловалась жительница посёлка Калкаман в Павлодарской области. По словам женщины, ни в чём неповинную домашнюю лайку по кличке Майя убили во дворе частного дома. Собака гуляла по территории и не выходила за забор, передаёт BaigeNews.kz.

История женщины появилась в пабликах Instagram.

"18 января во дворе частного дома при рейде по отстрелу бродячих собак застрелили мою собаку. Мая умерла сразу же, мы даже не успели принять никакие меры, чтобы спасти ее. Собака была для нас членом семьи. Она жила дома, но при этом выходила погулять по двору, не выходя за пределы забора", — рассказывает женщина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Типичный Павлодар (@ti.pavlo)

Инцидент прокомментировали на Telegram-канале МВД РК. Полицейские выяснили, что 18 января специалисты отдела ветеринарии Аксу, по жалобе жителей поселка Калкаман, отстреливали бродячих собах дротиком.