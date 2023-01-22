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За убийство домашней собаки накажут сотрудника ветслужбы в Аксу
На беспредел бригады по отстрелу бродячих собак пожаловалась жительница посёлка Калкаман в Павлодарской области. По словам женщины, ни в чём неповинную домашнюю лайку по кличке Майя убили во дворе частного дома. Собака гуляла по территории и не выходила за забор, передаёт BaigeNews.kz.
История женщины появилась в пабликах Instagram.
"18 января во дворе частного дома при рейде по отстрелу бродячих собак застрелили мою собаку. Мая умерла сразу же, мы даже не успели принять никакие меры, чтобы спасти ее. Собака была для нас членом семьи. Она жила дома, но при этом выходила погулять по двору, не выходя за пределы забора", — рассказывает женщина.
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Инцидент прокомментировали на Telegram-канале МВД РК. Полицейские выяснили, что 18 января специалисты отдела ветеринарии Аксу, по жалобе жителей поселка Калкаман, отстреливали бродячих собах дротиком.
"В отношении 24-летнего сотрудника ветеринарии, производившего отстрел, возбуждено административное производство по статье 407-2 КРКоАП. Наложен штраф в размере 20 МРП (69 тысяч тенге). Также, заявителю необходимо обратиться в гражданском порядке в суд по вопросу возмещения нанесенного материального ущерба", — сообщил начальник отдела полиции города Аксу Даулет Молдабаев.
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