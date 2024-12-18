В Лондоне вынесен приговор по делу об убийстве 10-летней девочки Сары Шариф, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Её отец и мачеха приговорены к пожизненному заключению за жестокое убийство девочки. Присяжные признали 43-летнего водителя такси Урфана Шарифа и 30-летнюю Бейнаш Батул виновными 11 декабря. 17 декабря судья Джон Кавана зачитал им приговор в Центральном уголовном суде в Лондоне (Олд-Бейли).

Шариф сможет ходатайствовать о досрочном освобождении не раньше, чем после отбытия 40 лет из своего тюремного срока, Батул — не раньше чем через 33 года.

29-летний дядя Сары Фейсал Малик ранее был признан виновным в допущении её смерти. Он приговорён к 16 годам тюремного заключения.



Сара была найдена мёртвой в своей постели в августе 2023 года в пустом доме в Уокинге на юге Англии. Вскрытие показало, что на теле у неё была 71 свежая рана и по меньшей мере 25 переломанных костей. Тело девочки было покрыто синяками и ожогами, полученными от электрического утюга.



По словам судьи, Сару избивали металлическим шестом и битой для крикета, а на голову надевали "гротескную комбинацию из посылочной ленты, верёвки и пластиковый пакет". Судья также отметил, что мачеха девочки Батул была "готова пожертвовать Сарой", поскольку та не была её биологическим ребёнком, и Батул не очень заботилась о ней.

Многочисленные повреждения на теле свидетельствуют о "почти невероятных пытках, которым Сара подвергалась в последние недели своей жизни", сказал судья.

В день её смерти Шариф дважды ударил в живот лежавшую без сознания на коленях у мачехи Сару металлической ножкой стульчика, обвинив ее в притворстве. На следующий день после смерти Сары трое взрослых покинули свой дом в Уокинге и вместе с пятью другими детьми улетели в Пакистан. Оттуда Шариф позвонил в полицию в Англии и сообщил о смерти Сары. Он оставил после себя рукописную записку, в которой говорилось, что он не хотел убивать свою дочь.

Проведя месяц в бегах, они вернулись в Великобританию и были арестованы сразу после приземления. Пятеро других детей пары остались в Пакистане — сейчас они находятся под опекой родственников, пока в суде решается вопрос об их будущем.

В Великобритании многие возмущены тем, что жестокое обращение с Сарой не было замечено социальными службами после того, как отец забрал её из школы на домашнее обучение за четыре месяца до её смерти. Учительница девочки рассказала суду, как однажды она пришла в класс в хиджабе, которым пыталась прикрыть следы синяков на теле, отказавшись объяснить их происхождение.

Шариф и его первая жена Ольга Домин (родом из Польши), родная мать Сары, были хорошо известны социальным службам.

Шариф получил опеку над Сарой в 2019 году после развода с Ольгой, несмотря на обвинения в жестоком обращении с бывшей супругой.