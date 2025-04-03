По всему Казахстану за три месяца было ликвидировано 69 нарколабораторий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Пресечена деятельность 18 организованных преступных групп. Изъято свыше трёх тонн наркотических веществ, в том числе 250 кг синтетики, одна тонна 642 кг марихуаны, 238 кг гашиша, 322 грамма героина.

"С начала года задержано 1425 лиц, из которых 76 женщин, 23 несовершеннолетних, девять иностранных граждан. Работа по выявлению и пресечению наркопреступности продолжается", – отметил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

Сообщалось, что в 2024 году КНБ РК ликвидировал 58 международных и региональных каналов поставки наркотиков, нейтрализовал деятельность 32 подпольных нарколабораторий. Из незаконного оборота изъято более 3 тонн наркотических средств и психотропных веществ, 4,5 тонны сырья маковой соломы и 18 тонн химических реагентов, используемых для изготовления "синтетики". Стоимость изъятых наркотиков на "чёрном рынке" оценивается на сумму более 36 млрд тенге.