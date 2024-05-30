За три года ни один казахстанец не усыновлён иностранцами - Минпросвещения

В Министерстве просвещения утверждают, что с 2021 по 2024 годы ни один ребёнок, оставшийся без попечения родителей, не был вывезен иностранцами за рубеж, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Заместитель председателя Комитета по защите прав детей министерства просвещения Жолдас Батырхан, отвечая на вопрос журналистов о количестве возвращённых в этом году на родину казахстанских малышах, отметил, что за последние три года ни одного сироту из Казахстана не отдавали на усыновление иностранцам.

Он добавил, что семь казахстанских детей были возвращены из других стран в республику. Из них четыре ребёнка из Кыргызстана, два – из России, два – из Турции. За пять месяцев 2024 года на родину возвращены два ребёнка.

"Чаще всего детей возвращают по причине развода родителей. К примеру, один из родителей вернулся в Казахстан, второй остался в другой стране. Наш Комитет помогает в таких случаях возвратить ребёнка на родину", - рассказал Батырхан на круглом столе в СЦК.

Ранее председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова сообщила, что из 21 тысячи сирот 17 600 воспитываются в казахстанских семьях. Ежегодно граждане Казахстана принимают в свою семью порядка 1 000 детей-сирот.

Также в министерстве просвещения рассказали о работе по защите детей от насилия.