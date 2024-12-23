Завершены судебные процессы по расследованным Комитетом национальной безопасности уголовным делам в отношении двух граждан Казахстана. Они в 2020-2022 годах состояли в рядах террористических организаций в Сирии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

"В результате проведенных совместно с иностранными партнерами операций были обнаружены за рубежом, доставлены на родину и арестованы. Один из них, житель Туркестанской области, признан виновным в участии в деятельности террористической группы (статья 257 УК). Второй, житель г. Атырау, осужден за совершение аналогичного преступления, а также за прохождение террористической подготовки за рубежом (статья 260 УК)", - говорится в сообщении.

Обоим фигурантам назначены различные сроки отбывания наказания, приговоры вступили в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что укреплять диалог с ШОС в борьбе с терроризмом намерена Турция.