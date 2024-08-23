За танцы на дороге оштрафовали водителей в Семее
Сегодня, 15:25
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Сегодня, 15:25Сегодня, 15:25
112Фото: baigenews.kz
В Семее четверых молодых водителей оштрафовали за танцы на проезжей части, передаёт BaigeNews.kz.
"Водители Hyundai Sonata, Chevrolet Cobalt, Hyundai Elantra и Lada 2172 решили провести челлендж с танцами на проезжей части. Это действие вызвало огромный общественный резонанс. Молодых людей пригласили в Управление полиции Семея, где с ними провели беседу об опасности различных челленджей на дорогах", - сообщили в ДП области Абай.
Парней привлекли к административной ответственности по двум статьям - за невыполнение участниками дорожного движения требований правил дорожного движения, а также нарушение тишины с 22:00 до 9:00.