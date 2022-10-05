За сутки врачи подтвердили COVID-19 у 59 казахстанцев

Фото: pixabay.com

В Комитете санитано-эпидемиологического контроля РК рассказали об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на четвёртое октября, передаёт BaigeNews.kz.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 59 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Таким образом, с начала пандемии в стране подтверждено 1 393 779 случаев, из них во вторник:

в Астане — 9,

в Алматы — 8,

в Шымкенте — 1,

в Акмолинской области — 12,

в Актюбинской области — 0,

в Алматинской области — 2,

в Жетысуской области — 1,

в Атырауской области — 1,

в Восточно-Казахстанской области — 1,

в Абайской области — 0,

в Жамбылской области — 0,

в Западно-Казахстанской области — 2,

в Карагандинской области — 6,

в Улытауской области — 3,

в Костанайской области — 6,

в Кызылординской области — 0,

в Мангистауской области — 0,

в Павлодарской области — 2,

в Северо-Казахстанской области — 5,

в Туркестанской области — 0.

По данным Комитета, за сутки свои больничные листы закрыли 104 человека. За всё время пандемии казахстанские врачи помогли 1 379 096 пациентам.