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pixabay.com Сегодня, 08:29
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Фото: pixabay.com

За сутки врачи подтвердили COVID-19 у 59 казахстанцев

В Комитете санитано-эпидемиологического контроля РК рассказали об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на четвёртое октября, передаёт BaigeNews.kz.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 59 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Таким образом, с начала пандемии в стране подтверждено 1 393 779 случаев, из них во вторник:

  • в Астане — 9,
  • в Алматы — 8,
  • в Шымкенте — 1,
  • в Акмолинской области — 12,
  • в Актюбинской области — 0,
  • в Алматинской области — 2,
  • в Жетысуской области — 1,
  • в Атырауской области — 1,
  • в Восточно-Казахстанской области — 1,
  • в Абайской области — 0,
  • в Жамбылской области — 0,
  • в Западно-Казахстанской области — 2,
  • в Карагандинской области — 6,
  • в Улытауской области — 3,
  • в Костанайской области — 6,
  • в Кызылординской области — 0,
  • в Мангистауской области — 0,
  • в Павлодарской области — 2,
  • в Северо-Казахстанской области — 5,
  • в Туркестанской области — 0.

По данным Комитета, за сутки свои больничные листы закрыли 104 человека. За всё время пандемии казахстанские врачи помогли 1 379 096 пациентам.

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#статистика #COVID-19 #коронавирус
Журналист
Сегодня, 08:29
109
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