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Сегодня, 08:29
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За сутки врачи подтвердили COVID-19 у 59 казахстанцев
В Комитете санитано-эпидемиологического контроля РК рассказали об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на четвёртое октября, передаёт BaigeNews.kz.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 59 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Таким образом, с начала пандемии в стране подтверждено 1 393 779 случаев, из них во вторник:
- в Астане — 9,
- в Алматы — 8,
- в Шымкенте — 1,
- в Акмолинской области — 12,
- в Актюбинской области — 0,
- в Алматинской области — 2,
- в Жетысуской области — 1,
- в Атырауской области — 1,
- в Восточно-Казахстанской области — 1,
- в Абайской области — 0,
- в Жамбылской области — 0,
- в Западно-Казахстанской области — 2,
- в Карагандинской области — 6,
- в Улытауской области — 3,
- в Костанайской области — 6,
- в Кызылординской области — 0,
- в Мангистауской области — 0,
- в Павлодарской области — 2,
- в Северо-Казахстанской области — 5,
- в Туркестанской области — 0.
По данным Комитета, за сутки свои больничные листы закрыли 104 человека. За всё время пандемии казахстанские врачи помогли 1 379 096 пациентам.
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