За сутки в СКО откачали воду из 165 домов

За сутки в Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области отведено и откачано 333 тысячи кубометров талой воды из 165 жилых домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Также проведена дезинфекция 111 домов.

"Продолжается ежедневное аэровизуальное обследование подтопленных территорий и дезинфекционные работы осушенных территории", — отмечается в сообщении.

Всего, по данным МЧС, в свои дома вернулись 54703 казахстанца. В эвакопунктах страны остаётся 5291 эвакуированный житель, в том числе 2239 детей.

Отведена и откачана вода из 11134 жилых домов и 3350 дворовых территорий. Откачано более 18,5 млн кубометров талой воды, проведена укладка 7,7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.