За сутки в СКО откачали воду из 165 домов
Сегодня, 13:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:14Сегодня, 13:14
102Фото: МЧС РК
За сутки в Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области отведено и откачано 333 тысячи кубометров талой воды из 165 жилых домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Также проведена дезинфекция 111 домов.
"Продолжается ежедневное аэровизуальное обследование подтопленных территорий и дезинфекционные работы осушенных территории", — отмечается в сообщении.
Всего, по данным МЧС, в свои дома вернулись 54703 казахстанца. В эвакопунктах страны остаётся 5291 эвакуированный житель, в том числе 2239 детей.
Отведена и откачана вода из 11134 жилых домов и 3350 дворовых территорий. Откачано более 18,5 млн кубометров талой воды, проведена укладка 7,7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.
Самое читаемое
- Казахстанца арестовали за мат в общественном месте
- "Все произошло за доли секунды" — пассажир рухнувшего в реку автобуса
- Трагедия в Санкт-Петербурге: в утонувшем автобусе погибла уроженка Казахстана
- Полицейского убили во дворе дома в Костанайской области
- Падение автобуса в реку: задержан начальник автоколонны