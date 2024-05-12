  • 12 Мая, 14:08
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За сутки в СКО откачали воду из 165 домов

Сегодня, 13:14
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 13:14
Сегодня, 13:14
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Фото: МЧС РК

За сутки в Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области отведено и откачано 333 тысячи кубометров талой воды из 165 жилых домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Также проведена дезинфекция 111 домов. 

"Продолжается ежедневное аэровизуальное обследование подтопленных территорий и дезинфекционные работы осушенных территории", — отмечается в сообщении.

Всего, по данным МЧС, в свои дома вернулись 54703 казахстанца. В эвакопунктах страны остаётся 5291 эвакуированный житель, в том числе 2239 детей. 

Отведена и откачана вода из 11134 жилых домов и 3350 дворовых территорий. Откачано более 18,5 млн кубометров талой воды, проведена укладка 7,7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.

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