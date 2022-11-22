За сутки в Казахстане зарегистрировали 56 случаев заражения COVID-19

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По данным Министерства здравоохранения, в Казахстане за сутки коронавирусом заразились 56 человек. Всего с начала пандемии в стране выявили 1 395 857 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передаёт BaigeNews.kz.

На утро вторника, 22 ноября лечение от КВИ продолжают получать 743 человек (–590+ и 153 КВИ-), из них в стационарах находятся 118 пациентов, на амбулаторном уровне – 625 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся семь пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – пять пациентов, на аппарате ИВЛ – два пациента.

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