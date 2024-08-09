За сутки в Казахстане произошло пять возгораний автомобилей
Сегодня, 09:29
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Сегодня, 09:29Сегодня, 09:29
40Фото: 1obl.ru
За прошедшие сутки на территории Республики Казахстан произошло 5 возгораний автомобилей, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны.
"В Акмолинской области - легковой автомобиль; в Астане - грузовой автомобиль; в Павлодаре - легковой автомобиль; в Акмолинской области - грузовой автомобиль; в области Жетысу - легковой автомобиль. Все возгорания ликвидированы", - говорится в сообщении.
МЧС предупреждает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации автотранспорта и периодической диагностики электрооборудования.
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