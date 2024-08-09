  • 9 Августа, 09:29
  • BAIGENEWS

За сутки в Казахстане произошло пять возгораний автомобилей

Сегодня, 09:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
1obl.ru Сегодня, 09:29
Сегодня, 09:29
40
Фото: 1obl.ru

За прошедшие сутки на территории Республики Казахстан произошло 5 возгораний автомобилей, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны.

"В Акмолинской области - легковой автомобиль; в Астане - грузовой автомобиль; в Павлодаре - легковой автомобиль; в Акмолинской области - грузовой автомобиль; в области Жетысу - легковой автомобиль. Все возгорания ликвидированы", - говорится в сообщении.

МЧС предупреждает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации автотранспорта и периодической диагностики электрооборудования.

Самое читаемое

Наверх