За сутки в Казахстане произошло пять возгораний автомобилей

За прошедшие сутки на территории Республики Казахстан произошло 5 возгораний автомобилей, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны.

"В Акмолинской области - легковой автомобиль; в Астане - грузовой автомобиль; в Павлодаре - легковой автомобиль; в Акмолинской области - грузовой автомобиль; в области Жетысу - легковой автомобиль. Все возгорания ликвидированы", - говорится в сообщении.

МЧС предупреждает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации автотранспорта и периодической диагностики электрооборудования.