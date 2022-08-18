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BaiheNews.kz / Chursinov Artem 18 Августа, 08:36
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Фото: BaiheNews.kz / Chursinov Artem

За сутки в Казахстане коронавирусом заразились 1169 человек

За прошедшие сутки у 1169 казахстанцев выявили положительный результат ПЦР-теста на КВИ, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Меньше всего заражённых в Туркестанской области — семь случаев.

Всего в стране подтверждено 1 380 960 случая, из них 17 августа зарегистрировали новые случаи заражения: 

  • в Нур-Султане – 210,
  • в Алматы – 95,
  • в Шымкенте – 11,
  • в Акмолинской области – 87,
  • в Актюбинской области – 57,
  • в Алматинской области – 10,
  • в Жетысуской области – 22,
  • в Атырауской области – 44,
  • в ВКО – 28,
  • в Абайской области – 18,
  • в Жамбылской области – 20,
  • в ЗКО – 120,
  • в Карагандинской области – 133,
  • в Улытауской области – 42,
  • в Костанайской области – 72,
  • в Кызылординской области – 10,
  • в Мангистауской области – 29,
  • в Павлодарской области – 85,
  • в СКО – 69,
  • в Туркестанской области – 7.

Накануне в МВК сообщали о регистрации 1104 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. 

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#статистика #коронавирус #МВК
18 Августа, 08:36
551
Журналист

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