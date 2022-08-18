За сутки в Казахстане коронавирусом заразились 1169 человек

Фото: BaiheNews.kz / Chursinov Artem

За прошедшие сутки у 1169 казахстанцев выявили положительный результат ПЦР-теста на КВИ, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Меньше всего заражённых в Туркестанской области — семь случаев.

Всего в стране подтверждено 1 380 960 случая, из них 17 августа зарегистрировали новые случаи заражения:

в Нур-Султане – 210,

в Алматы – 95,

в Шымкенте – 11,

в Акмолинской области – 87,

в Актюбинской области – 57,

в Алматинской области – 10,

в Жетысуской области – 22,

в Атырауской области – 44,

в ВКО – 28,

в Абайской области – 18,

в Жамбылской области – 20,

в ЗКО – 120,

в Карагандинской области – 133,

в Улытауской области – 42,

в Костанайской области – 72,

в Кызылординской области – 10,

в Мангистауской области – 29,

в Павлодарской области – 85,

в СКО – 69,

в Туркестанской области – 7.

Накануне в МВК сообщали о регистрации 1104 новых случаев заражения коронавирусом за сутки.