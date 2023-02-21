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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 09:12
29
Сегодня, 09:12
29
Фото: pixabay.com

За сутки у 70 человек выявили коронавирус в Казахстане

За сутки 19 февраля лабораторный анализ подтвердил наличие коронавирусной инфекции ещё у 70 казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Минздрава. 

По данным врачей, на 21 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 641 человек (–1 476+ и 165 КВИ-), из них в стационарах находится – 131 пациент, на амбулаторном уровне – 1 510 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжёлом состоянии – два пациентa,
  • в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациентa,
  • на аппарате ИВЛ – один пациент.

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#коронавирус #статистика #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:12
29
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