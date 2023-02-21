За сутки у 70 человек выявили коронавирус в Казахстане

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За сутки 19 февраля лабораторный анализ подтвердил наличие коронавирусной инфекции ещё у 70 казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Минздрава.

По данным врачей, на 21 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 641 человек (–1 476+ и 165 КВИ-), из них в стационарах находится – 131 пациент, на амбулаторном уровне – 1 510 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: