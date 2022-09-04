За сутки у 365 человек выявили коронавирус в Казахстане

Фото: grozny.tv

МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала данные об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 3 сентября 2022 года. За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 365 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передаёт BaigeNews.kz.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 65,

в городе Алматы – 33,

в городе Шымкент – 1,

в Акмолинской области – 30,

в Актюбинской области – 8,

в Алматинской области – 0,

в Жетысуской области - 4,

в Атырауской области – 7,

в ВКО – 5,

в Абайской области − 5,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 48,

в Карагандинской области – 39,

в Улытауской области − 7,

в Костанайской области – 35,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 20,

в Павлодарской области – 21,

в СКО – 30,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 389 912 случаев КВИ.