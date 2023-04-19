За сутки коронавирусом заразился 61 казахстанец

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Минздрав опубликовал данные о суточной заболеваемости COVID-19 в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, 17 апреля положительные ПЦР-тесты получили 45 жителей страны. Днём ранее речь шла о 71 заболевшем.

На 19 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 656 человек (–1 468+ и 188 КВИ-), из них в стационарах находятся 188 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 468 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся два пациентa.