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intermedservis32.ru Сегодня, 09:05
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Сегодня, 09:05
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Фото: intermedservis32.ru

За сутки коронавирусом заразился 61 казахстанец

Минздрав опубликовал данные о суточной заболеваемости COVID-19 в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, 17 апреля положительные ПЦР-тесты получили 45 жителей страны. Днём ранее речь шла о 71 заболевшем.

На 19 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 656 человек (–1 468+ и 188 КВИ-), из них в стационарах находятся 188 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 468 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся два пациентa. 

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Сегодня, 09:05
158
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