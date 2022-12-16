За сутки коронавирусом заразились 266 казахстанцев

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Минздрав РК обновил данные о суточной заболеваемости COVID-19, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, в минувшие сутки коронавирусом заразились 266 казахстанцев. Днём ранее речь шла 279 заболевших и одном смертельном случае.

На 16 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 102 человека, из них в стационарах находятся 328 пациентов и 1 774 пациента лечатся дома под наблюдением врачей поликлиник.

В тяжёлом состоянии находятся 12 пациентов, трое — в состоянии крайней степени тяжести, один пациент подключён к аппарату ИВЛ.