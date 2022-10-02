open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • За сутки коронавирусом в Казахстане заразились менее 50 человек
pixabay.com Сегодня, 10:55
146
Фото: pixabay.com

За сутки коронавирусом в Казахстане заразились менее 50 человек

По данным Минздрава РК, за прошедшие сутки — 1 октября — зарегистрированы 43 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передаёт BaigeNews.kz.

В последний день сентября речь шла о 63 заболевших в сутки.

В министерстве отмечают, что по состоянию на 2 октября лечение от СOVID-19 продолжают получать 1255 человек, из них в стационарах находятся 134 пациента и 1121 пациент лечится дома амбулаторно.

В тяжелом состоянии находятся три пациента, в состоянии крайней степени тяжести — шесть пациентов, на аппарате ИВЛ — два пациента.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#коронавирус
Журналист
Сегодня, 10:55
146
Поделитесь:
Наверх