За сутки коронавирусом в Казахстане заразились менее 50 человек

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По данным Минздрава РК, за прошедшие сутки — 1 октября — зарегистрированы 43 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передаёт BaigeNews.kz.

В последний день сентября речь шла о 63 заболевших в сутки.

В министерстве отмечают, что по состоянию на 2 октября лечение от СOVID-19 продолжают получать 1255 человек, из них в стационарах находятся 134 пациента и 1121 пациент лечится дома амбулаторно.

В тяжелом состоянии находятся три пациента, в состоянии крайней степени тяжести — шесть пациентов, на аппарате ИВЛ — два пациента.