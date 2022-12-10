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  • За сутки 218 казахстанцев заразились коронавирусом и один пациент скончался
pixbay Сегодня, 10:04
158
Сегодня, 10:04
158
Фото: pixbay

За сутки 218 казахстанцев заразились коронавирусом и один пациент скончался

Минздрав обновил статистику по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, за сутки в стране заболели 218 человек, днём ранее речь шла о 216 заболевших.

Кроме того, по данным ведомства, в минувшие сутки скончался пациент, болевший ковидом.

На 10 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 725 человек, из них 263 находятся в стационарах и 1 462 лечатся дома, амбулаторно.

В тяжелом состоянии остаются семеро пациентов, в состоянии крайней степени тяжести — 4 пациентa, трое — на аппарате ИВЛ.

 

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BaigeNews.kz
Сегодня, 10:04
158
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