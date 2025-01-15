Полицейские в Алматы задержали 16-летнего подростка за стрельбу в воздух из стартового пистолета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Накануне, около пяти часов вечера, в полицию города Алматы поступило сообщение о том, что неизвестный юноша произвел два выстрела в воздух, после чего скрылся. Стражи порядка задержали хулигана. Им оказался 16-летний подросток, который признался, что стрелял из стартового пистолета из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении.

Его привлекли к ответственности за неправомерное применение оружия.

"Кроме того, в отношении законного представителя подростка составлен протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Полиция, действуя в соответствии с принципом "Закон и порядок", призывает граждан строго соблюдать законы Республики Казахстан и общепринятые нормы поведения в обществе", - добавили в полиции.

Напомним, ранее астанчане сообщили в полицию о вооружённом молодом человеке.