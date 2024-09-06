"За страну нужно не бороться, а драться" – женщина-борец из Шымкента об Играх кочевников

До старта Всемирных игр кочевников осталось два дня. Спортсмены со всего Казахстана уже приехали в Астану и готовятся к самым крупным соревнованиям по национальным видам спорта, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Альбина Бахиева – мастер спорта по қазақша күрес и борьбе кураш. Девушка в спорте с 8 лет, и всю сознательную жизнь занимается борьбой. Сначала Альбина пришла в дзюдо, затем увлеклась борьбой кураш, а потом қазақша күрес. Спортсменка из Шымкента сейчас активно готовится к Всемирным играм кочевников, которые стартуют 8 сентября.

"У нас сейчас проходит подготовка к пятым Всемирным играм кочевников. Мы находимся в Астане, у нас подводящий сбор. Встаём в 7 часов утра, в 7:30 у нас зарядка, потом полчаса мы растягиваемся. После этого идём на завтрак, после завтрака отдыхаем часа два, а затем начинается утренняя тренировка полуторочасовая-двухчасовая. У кого лишний вес, могут прийти на вечернюю тренировку", – рассказывает о распорядке дня спортсменка.

Подобные соревнования требуют большой физической выносливости, психологической подготовки и строгой диеты для того, чтобы к старту быть в нужной весовой категории.

"У меня был лишний вес 10 килограммов и мне нужно было его сбросить. За месяц начала постепенно убирать калорийные продукты: хлеб, калорийную еду. Но самое тяжёлое – сбросить последние 2-3 килограмма. Тут прям последние силы уходят. За столом многие кушают всё, что хотят, а ты – нет. А если на столе твоё любимое блюдо, а ты это не можешь поесть, то сжимаешь зубки, попьёшь бульончик и уходишь. Немного тяжеловато в этом плане, но, в принципе, я привыкла к этому. Сейчас витаминами себя поддерживаю", – говорит Альбина.

Подобные крупные соревнования по национальным видам спорта в Казахстане проводятся впервые и нашим спортсменам предстоит защищать честь принимающей стороны.

"Это очень ответственные соревнования, здесь не за себя, а за страну нужно не бороться, а драться. Выступаю не по одному виду спорта, а по двум – по узбекской борьбе кураш в весовой категории 87 кг, а в қазақша күрес в категории плюс 77 кг. Там могут выйти девочки весом 100 кг и даже 150 кг", – говорит спортсменка.

У спортсменки мощная группа поддержки – любимый муж, трое детей и тренер, которые будут следить за её выступлением.

"Мой тренер приехал в Астану. На тренировках меня поддерживает, даже каждый день покупает мне вкусняшки, фрукты, чтобы мне поднять настроение, так как я много что себе не позволяю, не кушаю. Он психологически меня поддерживает. А в Шымкенте меня поддерживает моя семья, любимый муж, дети. Они меня ждут с победой, говорят: "Мама, давай, выиграй", – говорит спортсменка.

Дочь Альбины пошла по её стопам и занимается дзюдо.

"Дочка у меня тоже занимается борьбой, я её тренер. Младший сын ещё маленький, в детский сад ходит, а старший не увлекается спортом. На футбол ходит, но больше для себя. А вот дочка у меня говорит: "Я как мама буду бороться", – говорит спортсменка.

По словам Альбины, как и все её коллеги, она будет стремиться к золотой медали.

"Каждый спортсмен стремится к первому месту. Конечно, золото есть золото. Но я борюсь в двух видах спорта и буду рада любому месту, но буду стараться занять первое. Сразу после соревнований независимо от того, какое место занимаю, всегда звоню мужу. Он меня поддерживает, не препятствует моей спортивной карьере. Самое главное – его поддержка, тогда я могу горы свернуть", – говорит Альбина.

Защищать честь страны из Шымкента в Астану направились 19 спортсменов. В управлении спорта надеются, что каждый из них принесёт стране медаль.

Фото из личного архива Альбины Бахиевой