За стихийные свалки наказали чиновников в Жамбылской области
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Специализированная природоохранная прокуратура Жамбылской области провела проверки в деятельности Департамента экологии и местных исполнительных органах по вопросу эффективности мер по разрешению экологических проблем региона. В результате были выявлены системные нарушения в вопросах управления отходами, учета объемов их размещения и сортировки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт областной прокуратуры.
"Установлено, что 24 полигона области функционируют без экологических разрешений, свыше 100 полигонов не сдают ежегодную отчётность, что приводит к недостоверности официальной статистики по объемам отходов", ― говорится в сообщении.
Соответствующие акты по вопросам утверждения норм образования и накопления отходов в Жамбылском, Т.Рыскуловском, Мойынкумском, Кордайском районах, а также меры по утверждению тарифов в Жуалынском, Таласском, Рыскуловском районах и городе Тараз приняты лишь по результатам вмешательства прокуратуры.
"По итогам проведенной работы за стихийные свалки к административной ответственности привлечены 9 заместителей акимов районов и акимов сельских округов.
Кроме того, по акту надзора прокуратуры по фактам недостоверного учёта отходов к дисциплинарной ответственности привлечён и.о. главного государственного экологического инспектора Жамбылской области", ― отметили в прокуратуре региона.
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