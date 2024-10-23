За стихийные свалки наказали чиновников в Жамбылской области

Специализированная природоохранная прокуратура Жамбылской области провела проверки в деятельности Департамента экологии и местных исполнительных органах по вопросу эффективности мер по разрешению экологических проблем региона. В результате были выявлены системные нарушения в вопросах управления отходами, учета объемов их размещения и сортировки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт областной прокуратуры.

"Установлено, что 24 полигона области функционируют без экологических разрешений, свыше 100 полигонов не сдают ежегодную отчётность, что приводит к недостоверности официальной статистики по объемам отходов", ― говорится в сообщении.

Соответствующие акты по вопросам утверждения норм образования и накопления отходов в Жамбылском, Т.Рыскуловском, Мойынкумском, Кордайском районах, а также меры по утверждению тарифов в Жуалынском, Таласском, Рыскуловском районах и городе Тараз приняты лишь по результатам вмешательства прокуратуры.