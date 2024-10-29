За срыв отопительного сезона освобождён от должности аким Сарани

Распоряжением акима Карагандинской области глава Сарани Еркин Баулыков освобождён от занимаемой должности за допущенный срыв начала отопительного сезона в городе, передаёт BaigeNews.kz.

Временно исполняющим обязанности назначен Максат Кайрешов, работавший заместителем акима Сарани.

Напомним, в сентябре в городе презентовали центральный теплоисточник (ЦТИ), на строительство которого ушло 12 лет. Однако с наступлением холодов котельную запустить не смогли. Люди стали жаловаться, что замерзают. Дома пришлось в срочном порядке подключать к локальным теплоисточникам.

14 октября аким Сарани Еркин Баулыков извинился за срыв начала отопительного сезона.

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства дал поручение о завершении всех необходимых работ для подачи тепла жителям Сарани и заявил, что все, кто дал недостоверную информацию о готовности объекта к отопительному сезону, будут привлечены к ответственности.