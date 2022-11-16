За спасение семи человек Кайрату Нуржаубаеву вручили медаль "Ерлігі үшін"

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За проявленное мужество и профессионализм при спасении семи человек, трое из которых дети, сотрудник ДЧС Алматы Кайрат Нуржаубаев удостоен государственной награды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Указом Президента Республики Казахстан командир отделения СПЧ №6, старший сержант гражданской защиты Кайрат Нуржаубаев награжден медалью "Ерлігі үшін".

12 октября 2022 года в 15:14 часов в ДЧС поступило сообщение о том, что в Алматы по улице Жунисова в ЖК "Алма Сити" горит квартира на третьем этаже 10-ти этажного жилого дома. К моменту прибытия пожарных из подъезда шёл густой дым, произошло сильное задымление на лестничном марше с третьего по 10 этаж, жители остались отрезанными от путей эвакуации.

"После проведённой разведки командир отделения, действуя в условиях высокой температуры и нулевой видимости, в составе звена газодымозащитной службы в аппаратах "Драгер" приступил к эвакуации жильцов. В ходе проведенной спасательной операции из задымленной многоэтажки Нуржаубаевым спасено шесть человек, трое из которых дети", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что старший сержант гражданской защиты Кайрат Нуржаубаев отличился и 23 февраля, когда из пожара спас мужчину, оказавшегося запертым в квартире первого этажа одного из домов. Пожарные подразделения из-за сильного задымления приступили к эвакуации жильцов подъезда, Кайрат Нуржаубаев, отрезав металлическую решетку специальным аварийным инструментом, проник в квартиру через оконный проём и вынес пострадавшего на свежий воздух.

В министерстве отметили, что за семь лет службы в органах гражданской защиты Нуржаубаев спас десятки человеческих жизней.