За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео о том, как во дворе городской общеобразовательной школы № 8 в Атырау в честь Масленицы развели большой костёр и сожгли чучело, передаёт BaigeNews.kz.

На видео отреагировал заместитель акима области Жасулан Бисембиев.

В прямом эфире на своей странице в Instagram он сообщил, что за костёр на территории учебного заведения директор школы уже получила строгий выговор.