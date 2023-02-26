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  • За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы
кадр видео Сегодня, 09:43
237
Сегодня, 09:43
237
Фото: кадр видео

За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы

В социальных сетях появилось видео о том, как во дворе городской общеобразовательной школы № 8 в Атырау в честь Масленицы развели большой костёр и сожгли чучело, передаёт BaigeNews.kz.

На видео отреагировал заместитель акима области Жасулан Бисембиев. 

В прямом эфире на своей странице в Instagram он сообщил, что за костёр на территории учебного заведения директор школы уже получила строгий выговор.

"Такие пожароопасные мероприятия нельзя проводить на территории учебных заведений, тем более об этом не были уведомлены ни сотрудники ДЧС, ни управление образования, ни городской отдел образования. Поэтому в качестве наказания директору школы № 8 назначен строгий выговор", — прокомментировал Жасулан Бисембиев.

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#Масленица #школа #выговор #Атырау
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:43
237
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