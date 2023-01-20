За сообщение о взятке житель Атырауской области получил более 12 млн тенге

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Вознаграждение в размере 12 миллионов тенге получил житель Атырауской области за сообщение о коррупции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора. Он оказал содействие в изобличении экс-заместителя акима области, за что получил 10 процентов от общей суммы взятки.

По данным агентства, всего в 2022 году поощрены 134 казахстанца на сумму 40,6 миллиона тенге. Самые большие разовые выплаты были произведены в Атырауской и Кызылординской областях.

В антикоррупционном ведомстве напомнили, что согласно правилам поощрения граждан, содействующих раскрытию коррупционных преступлений, выплаты производятся после вынесения судебного приговора в отношении лиц, о которых сообщают граждане.

Также в Антикоре сообщили, что с 3 января 2023 года в стране обеспечивается полная конфиденциальность осведомителей, данная категория граждан попадает под программу защиты свидетелей.

"Сообщить о коррупционном факте может любой гражданин по телефону 1424 в сall-центр Антикора или посетить Antikor Ortalygy, которые открыты в будни с 9:00 до 17:00 в каждом территориальном департаменте", — говорится в сообщении.

Отметим, что в 2022 году в сall-центр ведомства поступило более 27 тысяч звонков, из них 233 по фактам коррупционных правонарушений. Досудебные расследования начаты по 37, в суд направлено 18 дел, по ЕРДР прекращено — 20, по подведомственности направлены — 25.

Большинство обращений содержат факты: вымогательства взяток за не привлечение к уголовной и административной ответственностям, злоупотребления полномочиями, покровительства, нарушений в сфере государственных закупок и других неправомерных действий должностных лиц. .