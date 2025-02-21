На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 21 февраля, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Алматы его продают за 504-505 тенге, Астане – за 507 тенге, Шымкенте – за 503-504 тенге.

В Аксу, Павлодаре, Экибастузе, Талдыкоргане и Каскелене "зеленый" стоит 505 тенге, Актау – 504,5 тенге, Актобе – 507,5 тенге, Костанае – 508 тенге, Уральске – 509 тенге.

Днем ранее цена за доллар в обменных пунктах варьировалась от 504 до 515 тенге.

А средневзвешенный курс доллара на торгах снизился на 3,63 тенге и составил 499,76 тенге.