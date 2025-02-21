За сколько продают доллар в обменниках РК перед выходными
Американская валюта подешевела со вчерашнего дня.
Сегодня, 09:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:20Сегодня, 09:20
208Фото: Unsplash
На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 21 февраля, передаёт BaigeNews.kz.
Сегодня в Алматы его продают за 504-505 тенге, Астане – за 507 тенге, Шымкенте – за 503-504 тенге.
В Аксу, Павлодаре, Экибастузе, Талдыкоргане и Каскелене "зеленый" стоит 505 тенге, Актау – 504,5 тенге, Актобе – 507,5 тенге, Костанае – 508 тенге, Уральске – 509 тенге.
Днем ранее цена за доллар в обменных пунктах варьировалась от 504 до 515 тенге.
А средневзвешенный курс доллара на торгах снизился на 3,63 тенге и составил 499,76 тенге.
Самое читаемое