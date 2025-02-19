На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты в обменных пунктах страны, передаёт BaigeNews.kz.

Днем ранее цена за доллар варьировалась от 501 до 515 тенге.

Сегодня в Алматы его продают за 503-505,9 тенге, Астане – за 505-506 тенге, Шымкенте и Экибастузе – за 503 тенге.

В Актау и Павлодаре "зеленый" стоит 502 тенге, Актобе – 504,5 тенге, Костанае и Талдыкоргане – 506 тенге, Риддере – 505 тенге, Семее – 513 тенге, Уральске – 508 тенге.