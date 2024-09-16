"За скандальное обращение на нас давят" - родственники убитых в Туркестанской области матери и дочери

Родные убитых матери и дочери в Туркестанской области требуют для обвиняемого пожизненный срок. Также они просят привлечь к ответственности полицейского, который оказывал на них давление и руководство школы, передает корреспондент BaigeNews.

Родственники убитых в Туркестанской области матери и дочери сделали скандальное видеообращение в сети Instagram. Райхан и Акдидар Туганбаевы просят помощи у генерального прокурора в связи с давлением на них полицейских.

"После убийства каждый день нас вызывали в полицию. Подполковник Мурат Абильханулы за публикацию в Сети угрожал нам штрафом в 600 тысяч тенге или лишением свободы на срок 15 суток. Мы потеряли мать и сестренку, а вместо поддержки на нас давят", - сообщили сестры Туганбаевы.

Для обвиняемого в убийстве матери и 15-летней сестренки родственники требуют пожизненный срок. Также просят привлечь к ответственности руководство школы имени Талгата Бигельдинова, где он работал.

"Как насильник и убийца мог попасть в школу? Если не их халатность, то этой трагедии бы не произошло", - говорят потерпевшие.

Напомним, что в Келесском районе Туркестанской области в собственном доме нашли тела матери и дочери-подростка. Позже в мессенджерах распространилась информация, что подозреваемый в в двойном убийстве работал в школе учителем и домогался девочки.