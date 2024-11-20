За шутку о тигре оштрафовали жительницу Темиртау

Женщину, распространявшую ложную информацию о гуляющем в Темиртау тигре, оштрафовали, передаёт BaigeNews.kz.

Ролик появился в соцсетях накануне. В нём говорилось о том, что хищника якобы видели возле 8-го микрорайона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от В Темиртау | Новости (@v.temirtau)

Сотрудники Управления полиции Темиртау за распространение ложной информации, повлекшей нарушение общественного порядка, привлекли автора ролика к административной ответственности. Наложен штраф на сумму 73 840 тенге.