За шутку о тигре оштрафовали жительницу Темиртау
Сегодня, 20:26
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Сегодня, 20:26Сегодня, 20:26
155Фото: pxhere.com
Женщину, распространявшую ложную информацию о гуляющем в Темиртау тигре, оштрафовали, передаёт BaigeNews.kz.
Ролик появился в соцсетях накануне. В нём говорилось о том, что хищника якобы видели возле 8-го микрорайона.
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Сотрудники Управления полиции Темиртау за распространение ложной информации, повлекшей нарушение общественного порядка, привлекли автора ролика к административной ответственности. Наложен штраф на сумму 73 840 тенге.
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