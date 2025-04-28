За последние 6 лет в Казахстане зарегистрировано трагическое количество — 19 128 случаев смерти младенцев. Эти данные были озвучены депутатом Нартай Сарсенгалиевым, который выразил обеспокоенность этой ситуацией и потребовал от Правительства принять срочные меры для защиты жизни матерей и детей, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, такие цифры требуют немедленного вмешательства и комплексных мер для предотвращения подобных трагедий в будущем.

Мажилисмен по данному вопросу ранее направлял депутатский запрос Премьер-Министру Олжасу Бектенову.

Судя по ответу уже предпринимаются меры для защиты жизни матерей и детей.

Правительство расписало несколько ключевых шагов:

Особое внимание к женщинам из групп риска. Местным органам власти поручено ввести дополнительные меры по мониторингу беременных женщин, особенно в отдаленных районах, и создать пансионаты на базе областных перинатальных центров для их проживания до родов.

Введение новой должности "Патронажная медсестра". Министерству здравоохранения предложено внедрить должность патронажной медсестры для более тщательного контроля за беременными женщинами.

Строительство новых перинатальных центров. В стране планируется построить 13 новых современных перинатальных центров, оснащенных передовым оборудованием, в таких городах, как Астана, Алматы, Шымкент и других, а также в селе Темирлан Туркестанской области.

Увеличение зарплат медицинских работников. В последние 4 года зарплаты медицинского персонала бюджетных организаций были увеличены, в том числе на 30% — для врачей и на 20% — для среднего медицинского персонала, что также призвано повысить качество обслуживания и снизить риски для здоровья матери и ребенка.

Сарсенгалиев отметил, что эти шаги крайне важны для снижения смертности младенцев и улучшения системы здравоохранения в Казахстане.