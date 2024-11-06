За шапалаки детей из семьи отбирать не будут - МВД
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На пленарном заседании Мажилиса заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха назвал категории детей, которые могут быть отобраны из семьи, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"В статье 133 Социального кодекса прямо изложены все основания, по которому лицо признается нуждающимся в специальных социальных услугах. Это сиротство, отсутствие родительского попечения, безнадзорность, жестокое обращение, приведшее к социальной дезадаптации и депривации. Во исполнении этой нормы Министерством внутренних дел совместно с министерствами здравоохранения, труда социальной защиты и просвещения разработан приказ, где утверждены критерии оценки наличия жестокого обращения к приведшему к указанным последствиям", - сказал Игорь Лепеха.
Он добавил, что в приказе чётко указаны все нормы, которые являются основанием, выработан алгоритм взаимодействия, полностью расписаны основания, когда можно признавать ребёнка, подвергшимся жестокому обращению. Сюда относятся причинение физических и психических страданий путём систематических побоев, иные насильственные действия, умышленное причинение средней тяжести, тяжкого вреда здоровью. Также сюда подпадают лица, которые подверглись торговле людьми, стали жертвами торговли людьми.
Игорь Лепеха подчеркнул, что здесь никаких рисков и угроз нет, всё чётко расписано. Кроме того, ещё в законе о профилактике были основания помещения в центры адаптации несовершеннолетних. Теперь помимо помещения в эти центры, в детские дома дети могут помещаться ещё и в профессиональные приёмные семьи.
"Когда обсуждался этот закон, очень много было со стороны общественности таких мнений, что там шлепки, нанесение, побоев, лёгкого вреда здоровью будет являться основанием для лишения родительских прав, для отнятия. Я хочу сказать, что в принципе сами по себе эти понятия не являются критериями жестокого обращения, не являются основанием. Если же это в совокупности с теми факторами, о которых я сказал, то они естественно нами будут рассматриваться. То есть угрозы, что за шапалаки у родителя немедленно отберут ребенка, абсолютно нет", - заверил заместитель министра.
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