За семь лет в СКО упразднили 63 населённых пункта

По информации общественников, в регионе насчитывается более 600 сёл. Приоритетными, где проживают 86% населения, определили более 50% из них. В 123 сёлах численность населения составляет менее 50 человек.

Из данных областного управления экономики следует, что с 2013-го по 2019-й год в СКО упразднили 63 населённых пункта. Некоторые бесперспективные сёла присоединили к близлежащим.

Члены общественного совета отметили, что люди покидают сёла в основном из-за плохих дорог, отсутствия водоснабжения, рабочих мест, больниц, закрытия школ. Есть в регионе деревни, где до сих пор живут по одному или несколько человек. Несмотря на отсутствие инфраструктуры, переезжать они не собираются. Кто-то из-за любви к малой родине, у кого-то нет возможности. Из бюджета на эти цели финансовые средства не выделяют. Общественники решили изучить вопрос детально.