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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 05:15
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

За семь лет в СКО упразднили 63 населённых пункта

Проблемой пустующих сёл заинтересовались члены общественного совета Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".
 

Из данных областного управления экономики следует, что с 2013-го по 2019-й год в СКО упразднили 63 населённых пункта. Некоторые бесперспективные сёла присоединили к близлежащим.

Члены общественного совета отметили, что люди покидают сёла в основном из-за плохих дорог, отсутствия водоснабжения, рабочих мест, больниц, закрытия школ. Есть в регионе деревни, где до сих пор живут по одному или несколько человек. Несмотря на отсутствие инфраструктуры, переезжать они не собираются. Кто-то из-за любви к малой родине, у кого-то нет возможности. Из бюджета на эти цели финансовые средства не выделяют. Общественники решили изучить вопрос детально.

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#развитие региона #СКО #сельская жизнь
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:15
59
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