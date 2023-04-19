За счет собственников полностью проблему не решить – экономист о повышении коммунальных тарифов

Глава государства провёл совещание по вопросам социально-экономического развития страны. В ходе выступления президент вновь затронул ряд проблем в сфере экономики. В частности Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос повышения тарифов в теплоэнергетике.

Экономист, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения, Вячеслав Додонов, ответил на вопрос корреспондента BaigeNews.kz, как именно повышение коммунальных тарифов и уменьшение субсидирования скажется на энергетической отрасли.

"Да, скорее всего субсидирование будет уменьшаться. На самом деле это неизбежное решение, в той ситуации, которая сейчас складывается, потому что слишком низкий тариф, а это, как известно, отпугивает инвестиции, так как делает бизнес не рентабельным. Сейчас все цены идут вверх, растет себестоимость, а тарифы остаются прежними, это приводит к тому, что нет инвестиций в те же теплосети и в инфраструктуру, поэтому все эти объекты изнашиваются. Некоторое время назад была предложена схема: "тариф в обмен на инвестиции", видимо она после ее доработки и согласования с участниками рынка будет внедряться. Эффект от этого должен быть, объекты должны обновляться. Хотя очевидно, что за счет собственников полностью эту проблему решить невозможно введу очень больших объемов расходов, поэтому, скорее всего, государство будет подключаться, и какие-то формы будут найдены, в частности в рамках ГЧП".

Еще один важный вопрос поднятый президентом на совещании – борьба с инфляцией. По словам экономиста Вячеслава Додонова начиная с прошлого года, на рост инфляции в Казахстане повлияли сразу несколько факторов, как внешних, так и внутренних.

"Формально у нас инфляция находится в сфере ответственности Нацбанка и это его основная задача. Но проблема в том, что монетарными мерами проблему инфляции не решить, так как это проблема экономики в целом, причем не только нашей экономики, ведь это еще и внешние факторы на которые не могут повлиять Нацбанк и правительство вместе взятые. Проблему пытались решить совместно эти два института, да Нацбанку уделялось основное внимание, потому что считается, что инфляцию можно подавить при помощи тех инструментов, которые традиционно применяют центральные банки во всех странах, то есть ужесточением денежно-кредитной политики. В нашем случае это в первую очередь повышение базовой ставки. Как мы знаем, повышение ставки проводилось в течение всего прошлого года, но большого эффекта от этого не было, потому что инфляция имела преимущественно не монетарные факторы", - отмечает эксперт.

По мнению экономиста в той ситуации речь шла об "импорте" инфляции, и он действительно имел место, но лишь в первой половине прошлого года. Ведь тогда высокая и резкая инфляция наблюдалась во всём мире.

"Однако начиная со второго полугодия 2022 года, мировая инфляция начла замедляться, и сейчас во всех ведущих экономиках мира инфляция снижается. У нас же ситуация обратная, на нас мировая инфляция не влияет. В течение всего 2022 года на нашу экономику действовал второй сильный фактор – укрепление рубля. У нас большой объем импорта приходится на Россию около 40%, и когда рубль сильно укрепился по отношению к тенге, это вызвало автоматическое подорожание товаров импортируемых из РФ. Но опять же примерно с июля месяца прошлого года рубль к тенге расти перестал, и в конце года началось снижение рубля. И в первом квартале 2023 года тенге укрепился еще сильнее, и сейчас соотношение рубля к тенге вышло на уровень до марта 2022 года. Поэтому этот фактор тоже не определяет высокую инфляцию в Казахстане. Тем не менее, инфляция в стране оставалась высокой и в конце прошлого года и в начале этого", - подчеркивает экономист.

Вячеслав Додонов отмечает, что в случае с Казахстаном, уместно говорить о третьем инфляционном факторе. Так начиная с прошлого года, в стране были увеличения бюджетных расходов, которые пошли на поддержку бюджетников и социально уязвимых слоёв населения.