За сбыт наркотиков в особо крупном размере задержали двоих друзей в Акмолинской области
Парни действовали по указанию куратора.
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Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности задержали в Кокшетау двоих молодых людей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе личного обыска у каждого из задержанных обнаружены свёртки с психотропным веществом.
Полиции также удалось выяснить, где находится ещё пять тайников с наркотиками. Всё изъятое направили на экспертизу, которая подтвердила наличие психотропного вещества в свёртках, весом более 50 граммов.
Ребята действовали по указанию куратора, забрали "бомбу" с наркотиками из схрона, разделив свёртки между собой, пошли раскладывать их по тайникам, где и были задержаны.
Молодые люди были вовлечены в преступную деятельность с ноября 2024-го года, до этого в поле зрения полиции не попадали. По данному факту проводится досудебное расследование.
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