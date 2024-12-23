Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности задержали в Кокшетау двоих молодых людей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе личного обыска у каждого из задержанных обнаружены свёртки с психотропным веществом.

Полиции также удалось выяснить, где находится ещё пять тайников с наркотиками. Всё изъятое направили на экспертизу, которая подтвердила наличие психотропного вещества в свёртках, весом более 50 граммов.

Ребята действовали по указанию куратора, забрали "бомбу" с наркотиками из схрона, разделив свёртки между собой, пошли раскладывать их по тайникам, где и были задержаны.

Молодые люди были вовлечены в преступную деятельность с ноября 2024-го года, до этого в поле зрения полиции не попадали. По данному факту проводится досудебное расследование.