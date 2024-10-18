За решетку в 10 лет: в Австралии снизили возраст уголовной ответственности

Власти Северной территории Австралии — одного из субъектов австралийской федерации — снизили возраст, при котором людей могут привлекать к уголовной ответственности. В результате за решеткой снова могут оказаться дети в возрасте от 10 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Подобная норма существовала на этой территории и в прошлом, однако в последнее время на власти штатов и территорий Австралии оказывалось все большее давление с тем, чтобы они последовали рекомендациям ООН и примеру других развитых стран и повысили возраст уголовной ответственности с 10 до 14 лет.

В прошлом году правительство Северной территории последовало этим советам и повысило возраст "посадки" с 10 до 12 лет. Однако Аграрная либеральная партия, которая пришла к власти в августе этого года, заявила, что в интересах борьбы с подростковой преступностью возраст следует вновь понизить до 10.

В партии утверждают, что снижение возраста уголовной ответственности на самом деле послужит на благо детям, хотя с такой логикой не согласны многие врачи, правозащитник и представители коренного населения.

По их словам, результаты поведенных исследований говорят о том, что новое законодательство не снизит уровень преступности, зато негативно — и непропорционально — скажется на детях аборигенов Австралии и меланезийцев — жителей островов Торресова пролива.

Северная территория и так в 11 раз чаще других юрисдикций страны сажает в тюрьмы детей, причем большинство из них — представители коренного населения.

По данным австралийских властей, в 2022-23 годах, в тюрьмах страны находилось около 4, 4 тыс. детей в возрасте от 10 до 17 лет, при этом Северная территория вынесла 273 таких приговора.

Как сообщает правительство Австралии, по состоянию на лето 2023 года за решеткой оставался 41 ребенок в возрасте от 10 до 13 лет (в 2019 году их число составляло 52).

Новые власти Северной территории настаивают на том, что после убедительной победы на выборах, где они обещали жестко бороться с преступностью, правительство заручилось народным мандатом на снижение возраста ответственности.