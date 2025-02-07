На электронной платформе E-Qazyna завершились торги в формате аукциона, в ходе которых был успешно продан возвращённый актив – встроенное нежилое помещение, расположенное в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "Компания по управлению возвращенными активами".

Сделка принесла 108 461 438 тенге с НДС, что на 23 877 133 тенге превысило стартовую цену объекта в 84 584 305 тенге

"Этот результат подчеркивает высокий интерес инвесторов к столичной недвижимости и свидетельствует о значительном рыночном потенциале таких активов", - говорится в сообщении.

К слову, все средства от продажи будут направлены в Специальный государственный фонд, где они будут использованы для поддержки экономического роста Казахстана и реализации ключевых социальных проектов.

Ранее сообщалось, что за счет возвращенных активов Правительством из Специального государственного фонда выделено 1,4 млрд тенге на строительство новой школы в селе Коксай Кербулакского района области Жетісу.