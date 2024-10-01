За референдумом по АЭС в Казахстане будут наблюдать журналисты из 30 стран

Секретарь Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман сообщил об аккредитации 177 иностранных наблюдателей из 30 стран, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Аккредитация наблюдателей международных организаций и иностранных государств завершилась за пять дней до дня голосования, то есть 30 сентября в 18:00.

"Аккредитованы 177 наблюдателей, которые представляют 30 иностранных государств, в том числе четыре крупных международных организации. Министерство иностранных дел направило приглашение пяти крупным международным организациям для участия в наблюдении за референдумом, в том числе Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Содружеству независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюрских государств, Совещанию по взаимодействию и мерам доверия в Азии", - сказал Мухтар Ерман.

Из этих пяти организаций одна (БДИПЧ) отказалась от участия в наблюдении, объяснив это большим количеством запланированных на ближайший месяц мероприятий, связанных с выборами.

Кроме того, в референдуме примут участие иностранные журналисты.

"При Министерстве иностранных дел на постоянной основе аккредитованы 162 иностранных журналиста от 38 СМИ из 14 стран. Они имеют право наблюдать за референдумом. Отдельно на референдум временную аккредитацию в МИД получили 38 иностранных журналистов. Итого получается, что 200 иностранных журналистов будут наблюдать за референдумом", - сказал вице-министр иностранных дел Роман Василенко.

Референдум состоится 6 октября.