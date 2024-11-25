За разжигание религиозной розни осудили жителя Кызылординской области

Сотрудники Управления по противодействию экстремизму задержали 36-летнего жителя Кызылорды по подозрению в распространении запрещённых материалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Приверженец деструктивного религиозного течения распространял экстремистские материалы через мессенджер Telegram", - утончили в полиции.

Проведено расследование с назначением экспертиз. Приговором Кызылординского городского суда гражданин признан виновным. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года.