  • 25 Ноября, 22:34
  • BAIGENEWS

За разжигание религиозной розни осудили жителя Кызылординской области

Мужчина распространял экстремистские материалы через Telegram.

Сегодня, 22:16
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 22:16
Сегодня, 22:16
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Фото: polisia.kz

Сотрудники Управления по противодействию экстремизму задержали 36-летнего жителя Кызылорды по подозрению в распространении запрещённых материалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

"Приверженец деструктивного религиозного течения распространял экстремистские материалы через мессенджер Telegram", - утончили в полиции.

Проведено расследование с назначением экспертиз. Приговором Кызылординского городского суда гражданин признан виновным. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года.

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