За развратные игры школьников в Талдыкоргане наказали родителей
Пользователи соцсетей убеждены, что это не инцидент а уголовное преступление сексуального характера против ребёнка.
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Пользователей соцсетей возмутило видео, где засняты странные игры школьников в туалете. На кадрах видно, как ребёнка заталкивают в уборную со словами "в тюрьму его запускаем. Кончайте его". Затем мальчика ставят на колени, а его сверстник растёгивает штаны, на этом видео прерывается, передаёт BaigeNews.kz.
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Инцидент прокомментировали в департаменте полиции области Жетысу. Героев видеоролика нашли, а их родителей наказали.
"Полиция установила всех участников инцидента в школе, запечатлённого на видео и опубликованного в социальных сетях. По их словам, происходящее было игрой. Однако, учитывая возможные последствия подобных ситуаций, с ними проведены профилактические мероприятия. Родители школьников привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию", — сообщили в полиции.
В ведомстве попросили родителей и педагогов внимательно следить за поведением детей и объяснять им важность соблюдения норм безопасности и уважительного общения.
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