Пользователей соцсетей возмутило видео, где засняты странные игры школьников в туалете. На кадрах видно, как ребёнка заталкивают в уборную со словами "в тюрьму его запускаем. Кончайте его". Затем мальчика ставят на колени, а его сверстник растёгивает штаны, на этом видео прерывается, передаёт BaigeNews.kz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кертаев Айдос (@krisp.tdk)

Инцидент прокомментировали в департаменте полиции области Жетысу. Героев видеоролика нашли, а их родителей наказали.

"Полиция установила всех участников инцидента в школе, запечатлённого на видео и опубликованного в социальных сетях. По их словам, происходящее было игрой. Однако, учитывая возможные последствия подобных ситуаций, с ними проведены профилактические мероприятия. Родители школьников привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию", — сообщили в полиции.

В ведомстве попросили родителей и педагогов внимательно следить за поведением детей и объяснять им важность соблюдения норм безопасности и уважительного общения.