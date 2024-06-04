За разглашение госсекретов осужден сотрудник АФМ

В Шымкенте к 5 годам лишения свободы приговорили сотрудника АФМ. Его признали виновным за разглашение государственных секретов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

“Приговором межрайонного суда по уголовным делам города Шымкент гражданин К. осужден по части 3 статьи 185 УК РК (незаконное разглашение государственных секретов) к 5 годам лишения свободы Это преступление было квалифицировано как одно из наиболее серьезных, угрожающих безопасности государства”, - говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства прокурор представил убедительные доказательства того, что сотрудник на протяжении года передавал секретные сведения третьим лицам.