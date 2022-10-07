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За пытки осудили сотрудников колонии Уральска
В Уральске огласили приговоры четырём сотрудникам колонии, которые обвинялись в пытках над заключёнными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
По данным следствия, контролёр увидел, что в одной из камер не спит осуждённый Уколов. Он в грубой форме сделал ему замечание, возникла словесная перепалка. Сотрудник колонии пригрозил Уколову, что из-за его выходки и дерзости "будет страдать вся камера".
Через несколько дней контролёр сообщил об инциденте руководству и настоял на необходимости проведения профилактической работы с содержащимися в указанной камере лицами. Заключённых вывели из камеры и избили.
Сотрудникам колонии предъявлено обвинение по статье 146 УК РК "Пытки".
Подсудимые вину не признали, однако их вина была доказана в ходе следствия. Двоих обвиняемых приговорили условно к четырём годам лишения свободы. Ещё двоих приговорили к лишению свободы от трёх до 3,5 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.
Суд обязал осуждённых выплатить потерпевшим моральную компенсацию. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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