25 қазан Республика күні
  • 18 Октября, 18:07
  • BAIGENEWS

За пытки осудили сотрудника ДУИС в Караганде

Сегодня, 16:43
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 16:43
Сегодня, 16:43
131
Фото: baigenews.kz

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор старшему оперуполномоченному ДУИС по Карагандинской области и области Ұлытау за пытки в осуждённого, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудник признан виновным по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса и приговорён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Ему также запрещено занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах в течение трёх лет.

Помимо этого, осуждённый лишён специального звания "капитан юстиции", назначены взыскания в фонд компенсации потерпевшим.

Для предупреждения подобных преступлений прокуратурой области была организована прямая трансляция судебного процесса для сотрудников ДУИС.

Самое читаемое

Наверх