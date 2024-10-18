За пытки осудили сотрудника ДУИС в Караганде

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор старшему оперуполномоченному ДУИС по Карагандинской области и области Ұлытау за пытки в осуждённого, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудник признан виновным по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса и приговорён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Ему также запрещено занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах в течение трёх лет.

Помимо этого, осуждённый лишён специального звания "капитан юстиции", назначены взыскания в фонд компенсации потерпевшим.

Для предупреждения подобных преступлений прокуратурой области была организована прямая трансляция судебного процесса для сотрудников ДУИС.