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  • За проведение техосмотра без машины бизнесу грозят штрафы до 300 МРП
pixabay Сегодня, 12:39
75
Сегодня, 12:39
75
Фото: pixabay

За проведение техосмотра без машины бизнесу грозят штрафы до 300 МРП

В Казахстане законодательно усилят ответственность Центров технического осмотра. Об этом вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Серикалий Мукатаев сообщил в своем ответе на депутатский запрос, передаёт BaigeNews.kz.

"В проект Закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "Об административных правонарушениях" включены поправки в части усиления ответственности Центров технического осмотра за проведение обязательного технического осмотра без транспортного средства (штраф до 300 МРП с исключением из реестра и запрещением деятельности до трёх лет), дополнения административной ответственностью оператора Единой системы "Техосмотр" за нарушение требований Правил организации и проведения техосмотра и владельцев АТС за прохождение фиктивного техосмотра",— говорится в тексте ответа на депутатский запрос.

Как отметил Серикалий Мукатаев, министерство актуализировало Дорожную карту, где предусмотрены мероприятия по снижению выбросов от автотранспорта.

"Актуализированная Дорожная карта предусматривает мероприятия по "Внесению изменений и дополнений в СТ РК 1433-2017, в части установления нормативов уровня загрязняющих веществ отработавших газов транспортных средств в разрезе каждой категории транспортных средств", данное мероприятие предусматривает разработку и определение уровня загрязняющих веществ с отработавшими газами транспортных средств", — отметил вице-министр.

Он уточнил, что в пилотном режиме планируются проверки автотранспортных средств на соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах установленным требованиям в центрах технического осмотра Алматы и создание экологических зон с возможность запрета въезда по уровню загазованности автотранспортных средств.

"Данные мероприятия планируется завершить к концу 2024 года. 30 декабря 2020 года принят Закон Республики Казахстан "О техническом регулировании", в котором предусмотрено наделение уполномоченного органа в области технического регулирования функциями контроля качества реализуемого топлива на автозаправочных станциях на предмет соответствия экологическим стандартам", — добавил вице-министр.

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#техосмотр #закон #депутатский запрос
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:39
75
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