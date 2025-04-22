В Казахстане руководители "информационных" квазигоскомпаний будут нести ответственность за срыв госзаданий, передаёт BaigeNews.kz.

Введена персональная ответственность руководителей субъектов квазигосударственного сектора в сфере информации за невыполнение государственных заданий. Изменения закреплены в новом Бюджетном кодексе, подписанном Главой государства 15 марта.

Инициатива реализована по рекомендации Высшей аудиторской палаты, которая в ходе проверки выявила пробелы в законодательстве — ранее ответственность за недостижение установленных результатов в рамках госконтрактов не была предусмотрена.

Государственные задания, как пояснили в ведомстве, являются важным инструментом информационной политики, обеспечивающим информирование населения о деятельности государственных органов, республиканских проектах и инициативах.

Теперь руководители квазигоскомпаний, выполняющих такие задания, будут обязаны обеспечивать достижение прямых и конечных результатов. В случае срыва планов к ним могут быть применены меры ответственности.

Ожидается, что новая норма повысит эффективность реализации информационной политики и дисциплину в исполнении госконтрактов.