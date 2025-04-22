За провал информационной политики будут наказывать руководителей квазигоскомпаний
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В Казахстане руководители "информационных" квазигоскомпаний будут нести ответственность за срыв госзаданий, передаёт BaigeNews.kz.
Введена персональная ответственность руководителей субъектов квазигосударственного сектора в сфере информации за невыполнение государственных заданий. Изменения закреплены в новом Бюджетном кодексе, подписанном Главой государства 15 марта.
Инициатива реализована по рекомендации Высшей аудиторской палаты, которая в ходе проверки выявила пробелы в законодательстве — ранее ответственность за недостижение установленных результатов в рамках госконтрактов не была предусмотрена.
Государственные задания, как пояснили в ведомстве, являются важным инструментом информационной политики, обеспечивающим информирование населения о деятельности государственных органов, республиканских проектах и инициативах.
Теперь руководители квазигоскомпаний, выполняющих такие задания, будут обязаны обеспечивать достижение прямых и конечных результатов. В случае срыва планов к ним могут быть применены меры ответственности.
Ожидается, что новая норма повысит эффективность реализации информационной политики и дисциплину в исполнении госконтрактов.
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