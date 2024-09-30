  • 30 Сентября, 08:34
  • BAIGENEWS

За прошедшие сутки потушено 4 пожара на автотранспорте

Сегодня, 07:31
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 07:31
Сегодня, 07:31
104
Фото: МЧС РК

Возгорания автомобильного транспорта имели место в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и в Павлодарской областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Силами МЧС ликвидированы загорания 1 легкового и 3 грузового автомобиля. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе ведомства.

МЧС просит граждан "соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте".

Самое читаемое

Наверх