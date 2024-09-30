За прошедшие сутки потушено 4 пожара на автотранспорте
Сегодня, 07:31
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Сегодня, 07:31Сегодня, 07:31
104Фото: МЧС РК
Возгорания автомобильного транспорта имели место в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и в Павлодарской областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Силами МЧС ликвидированы загорания 1 легкового и 3 грузового автомобиля. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе ведомства.
МЧС просит граждан "соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте".
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