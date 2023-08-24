За проезд в автобусах Астаны можно будет платить пятью способами

В общественном транспорте Астаны за проезд можно будет платить пятью способами с сентября 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

Также гостей столицы компания City Transportation Systems запускает модернизацию электронной системы оплаты проезда (ЭСОП). Полный переход на новую систему состоится к концу текущего года.

На сегодняшний день оплата в автобусах производится QR-код приложениями банков и сотовых операторов, а также транспортной картой Transcard. Вместе с этим, на новых автобусах появятся дополнительные каналы оплаты за проезд: банковской картой банков второго уровня (БВУ), бесконтактной оплатой NFC (смартфон, смартчасы) и по каналу Bluetooth через мобильное приложение.

На сегодняшний день всё оборудование и программный комплекс ЭСОП столицы работают в режиме офлайн, при этом система объективно морально устарела и требует модернизации/замены на более передовое и актуальное решение.

"Замена действующих транспортных карт не предполагается и все вышеуказанные новшества будут внедрятся планомерно до конца текущего года и подразумевают поэтапный переход на новую систему, функционирующую в режиме онлайн, а также содержит в себе главную цель – это проведение модернизации, которая не повлечёт неудобства для жителей столицы", - отметили в акимате.