За продажу криптовалюты осудили бизнесменов в Астане

За продажу цифровых активов на сотни миллионов тенге в обход МФЦА осудили двух предпринимателей в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении К. и Е. по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности, без регистрации в Международном финансовом центре "Астана", без обязательной для такой деятельности лицензии, с извлечением дохода в особо крупном размере.

"К. и Е. реализовали необеспеченные цифровые активы USDT (гибридная крипто-фиатная валюта, цена который привязана к стоимости доллара. Один USDT равен одному доллару) на платформе Р2Р криптобирж "B." и "By.", которые не имеют лицензии на территории РК", - сообщили в суде.

По материалам дела, К. с июля 2023 года по февраль 2024 года реализовал активы на более чем 68 миллионов тенге; Е. с августа 2023 года по февраль 2024 года – более чем на 21,5 миллиона тенге.

"Помимо этого, указанные лица совместно реализовали необеспеченные цифровые активы USDT на Р2Р торговле глобальной версии криптобирж "By.", "B." на общую сумму около 379 миллионов тенге. Таким образом, подсудимые в группе лиц в указанный период на территории Астаны осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность по реализации цифровых активов с извлечением дохода в особо крупном размере", - уточнили в суде.

Прокурор поддержал обвинение и просил суд назначить наказание в виде лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов.

Подсудимые вину не признали, просили их оправдать.

"Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, допрошенных по делу, которые подтвердили факт приобретения цифровых активов, а также факт предоставления своих банковских счетов подсудимым за денежное вознаграждение, заключением специалиста и негласными следственными действиями", - пояснили в суде.

Согласно части 5 статьи 11 Закона "О цифровых активах в Республике Казахстан" на территории РК запрещаются выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность бирж цифровых активов по необеспеченным цифровым активам, за исключением территории МФЦА.

Предоставление услуг P2P торговли с цифровыми активами в рамках тестирования в регуляторной песочнице МФЦА не предусмотрено.

Компания "T.", имеющая лицензию на площадке МФЦА, отношения к транзакциям глобальной системы платформы "B." не имеет, тем самым транзакции по кошелькам подсудимых проходили без участия МФЦА.

Санкция пункта 2 части 2 статьи 214 УК предусматривает наказание в виде штрафа до 5 000 МРП, исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам до 1 200 часов, либо ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

Смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством в отношении Е. признано наличие малолетнего ребенка, а в отношении К. – его молодой возраст, поскольку в момент совершения преступлений ему исполнилось 18 лет.

Приговором суда К. и Е. признаны виновными в совершении уголовного правонарушения и осуждены к году лишения свободы с конфискацией имущества, лишением права заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов сроком на пять лет.

Гражданский иск удовлетворён, с К. и Е. взыскана сумма незаконно извлечённого дохода.

Приговор не вступил в законную силу.