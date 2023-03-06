За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде

"Судом рассмотрено административное дело в отношении К. по факту приставания в лифте к несовершеннолетней. Установлено, что 02.03.2023 года гражданин К., находясь в лифте дома, оскорбительно приставал к несовершеннолетней А., 2008 года рождения, препятствовал ее выходу с лифта. К. свою вину признал полностью и пояснил, что хотел познакомиться с девушкой. Материалами дела, в частности, видеозаписью с камеры видеонаблюдения в лифте установлено, что К., находясь в лифте, оскорбительно приставал к несовершеннолетней А., препятствовал ее выходу из лифта, пытался ее поцеловать", - говорится в сообщении суда.