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  • За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде
i.ytimg.com Сегодня, 15:38
147
Сегодня, 15:38
147
Фото: i.ytimg.com

За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде

В Караганде мужчина, который приставал в лифте к несовершеннолетней девочке, проведет трое суток за решеткой, передает BaigeNews.kz. Такое решение вынес административный суд города. 

"Судом рассмотрено административное дело в отношении К. по факту приставания в лифте к несовершеннолетней. Установлено, что 02.03.2023 года гражданин К., находясь в лифте дома, оскорбительно приставал к несовершеннолетней А., 2008 года рождения, препятствовал ее выходу с лифта. К. свою вину признал полностью и пояснил, что хотел познакомиться с девушкой. Материалами дела, в частности, видеозаписью с камеры видеонаблюдения в лифте установлено, что К., находясь в лифте, оскорбительно приставал к несовершеннолетней А., препятствовал ее выходу из лифта, пытался ее поцеловать", - говорится в сообщении суда.
Позже девочка рассказала своей маме о том, что в лифте к ней приставал незнакомый мужчина. Его действия попали на камеру видеонаблюдения. Произошедшее в суде квалифицировали как мелкое хулиганство. 
"Судом К. признан виновным по части 1 статьи 434 КоАП за оскорбительное приставание к физическим лицам, и с учетом отсутствия отягчающих обстоятельств по делу, на него наложено взыскание в виде административного ареста сроком на трое суток. Постановление в законную силу не вступило", - отметили в суде. 
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#суд #Лифт #приставание #Караганда
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:38
147
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