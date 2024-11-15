За преднамеренное банкротство оштрафован предприниматель города Тараз

Специализированный суд города Тараз рассмотрел дело о преднамеренном банкротстве в отношении гражданина Х, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Суд выяснил, что в июне 2023 года межрайонный экономический суд Жамбылской области признал ТОО "Б." банкротом, и было возбуждено конкурсное производство.

"Но сотрудники Департамента госдоходов по Жамбылской области установили, что ТОО "Б." в своих личных интересах умышленно создало неплатежеспособность, то есть преднамеренное банкротство", - сообщили в суде.

Гражданин Х. в суде вину не признал, пояснив, что после вынесения решения СМЭС ТОО "Б." было признано банкротом с ликвидацией, согласно установленному порядку была возбуждена процедура банкротства, и все имеющиеся документы в срок были переданы конкурсному управляющему.

В ходе судебного разбирательства вина Х. была подтверждена материалами дела, он признан виновным и на него наложен административный штраф в размере 517 тысяч тенге.

Постановление не вступило в законную силу.