За преднамеренное банкротство оштрафован предприниматель города Тараз
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Специализированный суд города Тараз рассмотрел дело о преднамеренном банкротстве в отношении гражданина Х, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Жамбылский областной суд.
Суд выяснил, что в июне 2023 года межрайонный экономический суд Жамбылской области признал ТОО "Б." банкротом, и было возбуждено конкурсное производство.
"Но сотрудники Департамента госдоходов по Жамбылской области установили, что ТОО "Б." в своих личных интересах умышленно создало неплатежеспособность, то есть преднамеренное банкротство", - сообщили в суде.
Гражданин Х. в суде вину не признал, пояснив, что после вынесения решения СМЭС ТОО "Б." было признано банкротом с ликвидацией, согласно установленному порядку была возбуждена процедура банкротства, и все имеющиеся документы в срок были переданы конкурсному управляющему.
В ходе судебного разбирательства вина Х. была подтверждена материалами дела, он признан виновным и на него наложен административный штраф в размере 517 тысяч тенге.
Постановление не вступило в законную силу.
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