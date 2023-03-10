За пределами Казахстана откроют 77 избирательных участков в день парламентских выборов

Казахстанцы, находящиеся за рубежом, могут проголосовать на предстоящих парламентских выборах, передаёт Baigenews.kz. Они могут сделать это на 77 избирательных участках, которые откроются 19 марта в 62 странах.

"Для участия в голосовании граждане Республики Казахстан, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создан избирательный участок", - говорится в сообщении.

Голосование при загранучреждениях в соответствии с пунктом первой статьи 38 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан", будет проводиться в день выборов (воскресенье, 19 марта 2023 г.) с 07:00 до 20:00 часов по местному времени.